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«Попал на доверии»: Рудковская встала на защиту Билана

«Попал на доверии»: Рудковская встала на защиту Билана

Артист уже оправдался за «голую» вечеринку Насти Ивлеевой Яна Рудковская www.globallookpress.com/Комсомольская правда Дима Билан, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, побывал на «голой» вечеринке в минувшие выходные.

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