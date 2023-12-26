«Попал на доверии»: Рудковская встала на защиту Билана

Артист уже оправдался за «голую» вечеринку Насти Ивлеевой Яна Рудковская www.globallookpress.com/Комсомольская правда Дима Билан, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, побывал на «голой» вечеринке в минувшие выходные.