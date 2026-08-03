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lrnews

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Глубокий анализ рынка недвижимости

Анализ данных рынка недвижимости – это сложная и многогранная система, динамика которой определяется множеством факторов: от макроэкономических показателей и демографических тенденций до локальных событий и индивидуальных предпочтений покупателей.

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