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Свежие комментарии

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Опубликованы лучшие снимки конкурса Nat Geo Your Shot

Опубликованы лучшие снимки конкурса Nat Geo Your Shot

Львенок спит посреди дороги / © Hardik Shelat Пышный тропический лес в новозеландском национальном парке Эгмонт / © Aya Okawa Краб Салли Лайтфут на Галапагосских островах / © Ioana Catalina  Стадо американских буйволов в Йеллоустонском национальном парке / © Leviticus Wright  Носорог в национальном парке Казиранга (Индия) / © Siddique Sk Пингвины на скалистом утесе на Фолклендских (Мальвинских) островах / © Koki Shinoda Группа гладкошерстных выдр  / © Yash Darji  Коза посреди луга полевых цветов в Скалистых горах Канады / © Mitchell Leong Горбатые киты проплывают вдоль восточного побережья Австралии / © Tim Burgess .

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