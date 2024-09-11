Елизавета Боярская появилась на открытии театрального сезона в новом имидже

Актриса Елизавета Боярская пришла на сбор труппы МДТ — Театра Европы в новом образе. Елизавета Боярская, давно активно работающая в театре и кино, следует по стопам своих родителей — знаменитого Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.