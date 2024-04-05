В Хорошево-Мневниках пройдет бесплатная краеведческая экскурсия

ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА «ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ УЛИЦ. УЛИЦА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ » 12+ Сотрудники библиотеки № 241 Северо-Запада Москвы приглашают жителей Хорошево-Мневников 27 апреля на часовую пешеходную прогулку, посвященную истории московских улиц.
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