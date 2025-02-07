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Царьград

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Врачи предупредили русских о вызывающих рак консервах

Врачи предупредили русских о вызывающих рак консервах

Выяснилось, что любая консерва с плесенью может стать причиной возникновения онкологии.Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша рассказали о том, что от употребления консервированных продуктов с плесенью, при определённом уровне накопления в организме, в человеческом организме возникает рак печени.

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