Врачи предупредили русских о вызывающих рак консервах

Выяснилось, что любая консерва с плесенью может стать причиной возникновения онкологии.Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша рассказали о том, что от употребления консервированных продуктов с плесенью, при определённом уровне накопления в организме, в человеческом организме возникает рак печени.