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Запад захлестнула волна государственной и бытовой русофобии

Запад захлестнула волна государственной и бытовой русофобии

«Просвещенные» опять танцуют на граблях национализма «Цивилизованный» Запад, любящий по поводу и без вспоминать о свободах и правах человека, которые, согласно принципам демократии, следует всем чтить и соблюдать, показал, наконец, истинное лицо.

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