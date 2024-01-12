«Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости

1. «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании второй год подряд. Каталонцы преодолели стадию 1/2 финала, победив «Осасуну» (2:0).
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