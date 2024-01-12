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«Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости

«Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости

1. «Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании второй год подряд. Каталонцы преодолели стадию 1/2 финала, победив «Осасуну» (2:0).

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Комментарии
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Максим Комаров
Ковальчук? Не комментирую игроков соперника. Отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас такие игроки в лиге. Здоровый образ жизни, всем пример», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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4 час.
Максим Комаров
:)) Рома прекрасно знает о здоровом образе жизни Илюхи:)) В свое время там от кокса глаза не открывались:))) любят таких в Спартаке
Ответить
4 час.
Максим Комаров
Да, СКА отшлепал Спартак между делом. Мелочь, но приятно
Ответить
4 час.

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