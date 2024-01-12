«Барса» в финале Суперкубка Испании, Санчо покинул «МЮ», Хендрикс выиграла короткую на чемпионате Европы и другие новости

Максим Комаров Ковальчук? Не комментирую игроков соперника. Отличный парень, отличный хоккеист. Хорошо, что у нас такие игроки в лиге. Здоровый образ жизни, всем пример», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Максим Комаров :)) Рома прекрасно знает о здоровом образе жизни Илюхи:)) В свое время там от кокса глаза не открывались:))) любят таких в Спартаке