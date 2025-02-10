Politico: ЕС готовит тайную операцию по захвату российских танкеров AlexCoderPolitico: ЕС готовит тайную операцию по захвату российских танкеров AlexCoder Европейцы уже разрабатывают нормативно-правовую базу для оправдания своих поступков После череды инцидентов в Балтийском море, в которых обвиняют Россию, Евросоюз планирует тайную операцию по захвату российских танкеров, сообщает Politico.