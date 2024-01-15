Штраф для россиян без автостраховки в Абхазии планируют поднять

Штраф за отсутствие страхового полиса Абхазии у автомобилей с российскими номерами, заезжающих в республику, планируется поднять до 5 тысяч рублей, сообщил замдиректора национальной компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба .
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