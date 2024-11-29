МВД: житель Алапаевска на камеру убил двух котов из-за еды и выбросил их в навоз

Житель Алапаевска расправился с двумя котами, которые съели его ужин. Против 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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