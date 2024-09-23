В Красноярском крае создаются условия для качественного образования

Ученики и учителя обживают новую школу в поселке Первомайск Мотыгинского района. Современное учреждение, построенное в рамках национального проекта «Образование», рассчитано на 115 учащихся, а кроме ребят из Первомайска, здесь получают знания и юные жители поселка Слюдрудник (их доставляют на автобусе).
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