В Красноярском крае создаются условия для качественного образования

Ученики и учителя обживают новую школу в поселке Первомайск Мотыгинского района. Современное учреждение, построенное в рамках национального проекта «Образование», рассчитано на 115 учащихся, а кроме ребят из Первомайска, здесь получают знания и юные жители поселка Слюдрудник (их доставляют на автобусе).