G7 предоставит Украине новую мощную поддержку: главное за сутки

ВАШИНГТОН, 24 сентября, ФедералПресс. Ядерная война начнется, когда США разрешат Киеву бить по РФ, Индия заявила о готовности содействовать в мирном урегулировании кризиса в Украине, Зеленский желает победы демократам, чтобы получить миллиарды долларов: читайте в обзоре «ФедералПресс».