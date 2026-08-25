Фёдоров констатировал будущий проигрыш Украины в войне с Россией

Признание такого уровня — редкость для украинских политиков, особенно в публичном поле. Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью Reuters сделал то, что обычно тщательно скрывают: заявил, что Украина «медленно проигрывает» в затянувшемся конфликте.