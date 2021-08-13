Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших пассажиров и пилота вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, а также пострадавшим пассажирам страховая компания выплатит компенсации в размере двух миллионов рублей.
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