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Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших при падении вертолета Ми-8 выплатят по два миллиона рублей

Семьям погибших пассажиров и пилота вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, а также пострадавшим пассажирам страховая компания выплатит компенсации в размере двух миллионов рублей.

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