Песков рассказал, приобрел бы он себе новую Volga

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, купил бы он новый автомобиль Volga и заявил, что перед приобретением машины хотел бы ее протестировать.
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