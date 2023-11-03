ГУАД принял решение об отказе в приемке выполненных работ и о расторжении контракта по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске

По итогам приемочной комиссии ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» приняло решение о мотивированном отказе в приемке выполненных работ и расторжении контракта по ремонту проспекта Циолковского в Дзержинске.
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