Убийца эсминцев. Китайская ракета J-18A лишает ВМС США и Японии превосходства в море

Глубокая модернизация «Орлиного удара» сделала ее главной ударной силой Дмитрий Капустин Фото: Владимир Саяпин/ТАСС НОАК строит непробиваемый купол у китайских берегов.
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