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Карасев обслужит первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России

Путь РПЛ Финал. 1-й матч 2 мая (четверг) ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

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