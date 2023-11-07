Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Американский полусредневес UFC Стивен Томпсон о своем отношении к бою против Шавката Рахмонова: «Много чего могло произойти, но не произошло.
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