Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, для брожения говна, необходимо все время дрожжи добавлять, вот и добавляют время от времени.Израиль поплыл. К...
  • вага карлито
    Не-не пусть живет  а то брызнут во все стороны и надо полагать к нам  больше всего!)) Жить можно по разному наступит ...Израиль поплыл. К...
  • Александр Ляшенко
    Может хватит болтать, пора к топору на этих, якобы, мигрантов и на тех кто им документы оформляет?Ни учёта, ни конт...

«СТАРЫЙ И РАССЕЯННЫЙ» БАЙДЕН НЕ ПОМОГ ШОЛЬЦУ ПОКАЗАТЬ КУЛАК МОСКВЕ

«СТАРЫЙ И РАССЕЯННЫЙ» БАЙДЕН НЕ ПОМОГ ШОЛЬЦУ ПОКАЗАТЬ КУЛАК МОСКВЕ

Виорика ЦВЕТКОВА Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в США, для встречи с президентом Джо Байденом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
... запланирована встреча Шольца с Байденом. Вот, что будет смотреть всё прогрессивное человечество. Этот диалог будет изобиловать глубокомыслием, речевыми оборотами, демонстрировать недюженость ума, блестать интеллектом. А вы говорите смехотворное интервью Путина с его +- миллиардными просмотрами.
Ответить
9 час.
Natalija Osminina
По большому счету Шольцу Байден по фиг, поскольку он работает на Лондон (вместе с Макроном), интересы которого полностью проотиворечат интересам Байденовского режима. А интересы Лондона - развалить ЕС и подмять под себя хотя бы Западную Европу- Шольц и Макрон  уже дали согласие встать под фунт.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх