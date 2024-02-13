«СТАРЫЙ И РАССЕЯННЫЙ» БАЙДЕН НЕ ПОМОГ ШОЛЬЦУ ПОКАЗАТЬ КУЛАК МОСКВЕ

... запланирована встреча Шольца с Байденом. Вот, что будет смотреть всё прогрессивное человечество. Этот диалог будет изобиловать глубокомыслием, речевыми оборотами, демонстрировать недюженость ума, блестать интеллектом. А вы говорите смехотворное интервью Путина с его +- миллиардными просмотрами.

Natalija Osminina

По большому счету Шольцу Байден по фиг, поскольку он работает на Лондон (вместе с Макроном), интересы которого полностью проотиворечат интересам Байденовского режима. А интересы Лондона - развалить ЕС и подмять под себя хотя бы Западную Европу- Шольц и Макрон уже дали согласие встать под фунт.