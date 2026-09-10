Филиппины: один индийский студент-медик был похищен семью другими гражданами Индии в Лас-Пиньяс, метро Манила, 3 сентября, а затем спасен полицией во время передачи с целью выкупа 5 сентября; похититель получил ранения во время спасения.
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