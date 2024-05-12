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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартино о том, что Месси пришлось покинуть поле на 2 минуты из-за оказания медпомощи: «На Лео сфолили – это желтая. Наказали команду, против которой нарушили правила»

На 40-й минуте матча с «Монреаль Импэкт» (3:2) против Лионеля Месси сфолил защитник, после чего аргентинец упал и схватился за колено.

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