Ветеран флота из Херсонской области 30 лет ждал возращения Украины в состав России

СМИ написали о трогательной истории, связанной с ветераном ВМФ СССР.13 мая, в день Черноморского флота сотрудники Росгвардии горячо поздравили с праздником моряка Юрия Бульбаха, проживающего в Херсонской области.
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