Эксперт Крючкова: мошенники могут вашу продать квартиру, подделав документы

Черный рынок недвижимости — это сложная система, где действуют мошенники, использующие юридические лазейки и человеческую невнимательность, поэтому вашу квартиру могут продать даже без вашего участия, рассказала "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии