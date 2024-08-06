СМИ: Бундесвер готовится к масштабной операции

Бундесвер готовится к масштабной операции по эвакуации немецких граждан на Ближнем Востоке. Основанием для проведения эвакуации являются данные разведки, которая предполагает, что Иран на этой неделе нанесет удар по Израилю.
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