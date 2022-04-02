Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    CNN - пустые балаболы.CNN: Путин хочет ...
  • петр кузнецов
    бредит автор , победа одна на всех.....CNN: Путин хочет ...
  • валентина цой
    а мне всё рано как там жители будут жить, почему-то их не волновало как мы жили в 90-х и 00-х годах.Жителям Германии ...

«Поставить страну на колени»: Рогозин опубликовал ответ НАСА на требование снять санкции

«Поставить страну на колени»: Рогозин опубликовал ответ НАСА на требование снять санкции

В Telegram-канале генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилась публикация с официальными ответами глав НАСА, Канадского и Европейского космических агентств (ЕКА) на требование Москвы снять санкции против космической отрасли РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх