«Поставить страну на колени»: Рогозин опубликовал ответ НАСА на требование снять санкции

В Telegram-канале генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилась публикация с официальными ответами глав НАСА, Канадского и Европейского космических агентств (ЕКА) на требование Москвы снять санкции против космической отрасли РФ.
В Telegram-канале генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилась публикация с официальными ответами глав НАСА, Канадского и Европейского космических агентств (ЕКА) на требование Москвы снять санкции против космической отрасли РФ.
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