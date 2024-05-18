И не друг, и не враг, а так. Про сложные и невзаимовыгодные отношения с Китаем.

Хамски ведущий себя, в экономическом плане Китай, уже не помнит, кто освободил его от японского рабства, подарил ему ядерное оружие и много ещё что!!!🤠😱👈

алекс кузь

Кнр особый продукт цивилизации. Вероятно, что они не опираются на труды гегеля и карл маркса,. Кремль торгует с кнр как может. Но придется определиться , как говорил о генри, боливар не выдержит .