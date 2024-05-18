МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Интересно, а Русский лес он скоро валить перестанет, этот  ССЫ...?"Китай не собирае...
  • Серж Южанин
    Это наша горькая расплата за то, что пришли к тем же казахам, защитили с востока от джунгар, а с юга от узбеков, выле...Ушла легенда. Мы ...
  • Серж Южанин
    Ушла легенда. Мы ...

И не друг, и не враг, а так. Про сложные и невзаимовыгодные отношения с Китаем.

И не друг, и не враг, а так. Про сложные и невзаимовыгодные отношения с Китаем.

Вчера 3,7K прочитали В последние 2 года российские чиновники и СМИ тщательно создавали образ Китая, как лучшего друга, союзника, партнера России, который всегда поддержит и поможет в неравной борьбе с Западом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Хамски ведущий себя, в экономическом плане Китай, уже не помнит, кто освободил его от японского рабства, подарил ему ядерное оружие и много ещё что!!!🤠😱👈
Ответить
16 час.
алекс кузь
Кнр особый продукт цивилизации. Вероятно, что они не опираются на труды гегеля и карл маркса,. Кремль торгует с кнр как может. Но придется определиться , как говорил о генри,  боливар не выдержит .
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх