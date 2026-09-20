Врач Шаманская: универсальной нормы по употреблению воды в день нет

В доказательной медицине важно избегать крайностей: универсальной нормы для всех не существует, а потребность в воде заметно варьирует между людьми и ситуациями, рассказала «Газете.
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