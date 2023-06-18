Царьград

5 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Без лоха жизнь плоха.Ответ на главный ...
  • Sergey
    опять обманули..... вот какие не хорошие! а мы им верили!!! только круглых идиотов можно каждый раз обманывать...... ...Ответ на главный ...
  • Платон Платонов
    Что характерно, народ узнал об этом договоре только через год с лишним.Ответ на главный ...

Буданов молчит, Залужный улыбается: Раскрываем секреты ВСУ

Буданов молчит, Залужный улыбается: Раскрываем секреты ВСУ

В последние дни на Украине набирает обороты так называемый тихий флешмоб. Власти и военное командование призывают простых жителей молчать о "контрнаступе", потерях ВСУ и в целом обо всём, что является болезненной в финансовом плане темой для Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх