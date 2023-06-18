Буданов молчит, Залужный улыбается: Раскрываем секреты ВСУ

В последние дни на Украине набирает обороты так называемый тихий флешмоб. Власти и военное командование призывают простых жителей молчать о "контрнаступе", потерях ВСУ и в целом обо всём, что является болезненной в финансовом плане темой для Киева.
В последние дни на Украине набирает обороты так называемый тихий флешмоб. Власти и военное командование призывают простых жителей молчать о "контрнаступе", потерях ВСУ и в целом обо всём, что является болезненной в финансовом плане темой для Киева.
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