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"Документов нет, но я же работаю, вот они — мои руки!": Яркий рейд провели в Екатеринбурге

"Документов нет, но я же работаю, вот они — мои руки!": Яркий рейд провели в Екатеринбурге

Екатеринбург, субботний вечер. Казалось бы, всё как обычно: город готовится к выходным, люди отдыхают, однако один мигрантский хостел внезапно превращается в сцену настоящего театра абсурда.

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Комментарии
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ТК АгроХимПром
у них руки дрочить на маленьких девочек . Ослаебы они.
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8 час.
PP
Piotr Priladyshev
Рыба гниёт с головы а потому нехватку рабочей силы пополнить не мигрантами  а депутатами! Если не хватает рабочей силы - то виновны только ВЛАСТЬ не способная управлять Государством!
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5 час.
М
ММ
Тотально надо проводить облавы на улицах! Нет документов- в 24 часа долой из России!
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3 час.

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