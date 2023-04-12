Fox News: Пентагон в слитых документах оценил потери ВСУ в 124-131 тысячу бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий потеряли 124-131 тысячу бойцов. Такие цифры содержат слитые в Сеть документы Пентагона, о чем сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в Twitter.
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