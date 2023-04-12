Политический эксперт рунета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Ну , просто нет у США других насущных проблем кроме , как платить за Украину сотни миллиардов долларов и собачится с ...Замглавы Пентагон...
  • олег олейник
    Что-то долго тянется эта проверка ! Могли бы просто пригласить на прямой эфир и выяснить ситуацию на месте !Московская прокур...
  • ольга зимина
    да, трудный случай - "дипломат отреагировал на статью" - и похоже, если даже назвать газету мелкотравчатой шавкой, то...Дипломат Нечаев о...

Fox News: Пентагон в слитых документах оценил потери ВСУ в 124-131 тысячу бойцов

Fox News: Пентагон в слитых документах оценил потери ВСУ в 124-131 тысячу бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий потеряли 124-131 тысячу бойцов. Такие цифры содержат слитые в Сеть документы Пентагона, о чем сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон на своей странице в Twitter.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх