Новые отечественные гаджеты представили на выставке «Электроника России» 

На выставке «Электроника России» в Москве представили новые отечественные разработки — смартфоны, планшеты, флешки, процессоры, материнские платы, а также лазеры и прототип устройства для непрямого массажа сердца.
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