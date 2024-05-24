На что указывает вчерашний скачок доходности трежерис?

Доходность американских казначейских облигаций показала рост во второй половине недели. Выход лучше, чем ожидалось, экономических данных за май, снова вселил неуверенность в инвесторов по-поводу желания ФРС снижать ставку в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии