Украинцы Шредингера

Маргарита Кабак 14 августа 2024 г. Часто при чтении «Альтернативы» и схожих с ней источников (а несхожие я читаю токмо с целью конструктивного раздражения) посещает меня смутная мысль, переходящая во внутренний конфликт.
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