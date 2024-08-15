Криптоинфлюенсеры предупреждены после того, как FTC запретила поддельные лайки и подписчиков

Крипто-инфлюенсеры, повышающие свое влияние в социальных сетях с помощью поддельных подписчиков, просмотров и лайков, могут столкнуться со штрафами от Агентства по защите прав потребителей США после того, как оно завершило разработку правил борьбы с поддельными отзывами.
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