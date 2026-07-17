В школах могут появиться уроки по искусственному интеллекту

Готовы ли школы к новой реальности? Член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов выступил с инициативой дополнить школьную программу по информатике курсом по основам искусственного интеллекта.
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