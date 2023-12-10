Как с помощью двух пустых бутылок и одной спички превратить соленую воду в питьевую

Каждый знает о том, что соленую воду пить нельзя. Употребление морской воды в надежде утолить жажду не только не позволит напиться, но и приведет к строго обратному результату – ускоренному обезвоживанию организма.
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