Глава Пентагона впервые пропустит встречу по военной помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия в очередном заседании контактной группы по Украине, что станет первым случаем отсутствия главы американского оборонного ведомства на таких переговорах с момента создания этого формата три года назад.
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