Глава Пентагона впервые пропустит встречу по военной помощи Украине

АндрейБорков

Бабло побеждает зло! Нет бабла, разговаривать не о чем. Что могут гейропейские геи предложить америкосам? Дырку в своей заднице, при чем без оплаты услуг! И на кой хер это америкосам надо? Тем более даром, без куша и навара! Вот и не хочет америкос за дарма в этом шоу шепелявых учув😂😂😂ствовать.