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«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко

«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко

На площадке проходили мастер-классы и спектаклиПомните знаменитую песню «Бригантина поднимает паруса»? Этот детский восторг и эту радость? Наверное, именно такие ощущения охватывают вас в парке «Бригантина», который стал одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

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