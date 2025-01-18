«Путешествие в Рождество»: ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко

На площадке проходили мастер-классы и спектаклиПомните знаменитую песню «Бригантина поднимает паруса»? Этот детский восторг и эту радость? Наверное, именно такие ощущения охватывают вас в парке «Бригантина», который стал одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».
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