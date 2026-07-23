В США набрала популярность рыбалка с живыми людьми как наживкой

Рыбаки приманивают огромных сомов собственными телами, а когда те атакуют, бьют в ответ.В американском штате Луизиана набирает популярность экстремальный способ ловли сома, при котором рыбаки используют собственные тела как наживку.
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