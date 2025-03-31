Актер Денис Васильев: «Когда я с семьей, я стараюсь не думать о работе»

7 апреля на ТВ-3 состоится премьера детективного сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым. Главный герой сериала Константин Крестоносцев возглавляет группу, которая занимается раскрытием загадочных преступлений.
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