Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу

Юрий Ильинов

Продолжаю. Такие темы уже были на моих сайтах. В предыдущей теме я уже упоминал R около Байкала, иследования Мулдашева и Клёсова. Непонятно только почему древние русы отправились в дальний путь. Упомяну ещё одну тему о путешествии аргонавтов. Моря Чёрное, Азовское, пролив севернее Кавказа, Каспийское. А затем Скифский океан, расположенный над Западно-Сибирской низменностью. Вспомните Золотую Бабу около Ямала. Грандиозный потоп выгнал наших предков с обжитых мест. Уходили по всем направлениям, но на Западе был Урал, на Востоке Енисей. Поэтому почти все ушли на юг. Вам не напоминает это Атлантиду? А Библейский потоп? Кстати, на рисунке Скифского океана обозначена Гиперборея, на севере Персии.