Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу Самой распространенной у славян является Y-гаплогруппа R1a.
Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу
Комментарии
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Юрий Ильинов
Продолжаю. Такие темы уже были на моих сайтах. В предыдущей теме я уже упоминал R около Байкала, иследования Мулдашева и Клёсова. Непонятно только почему древние русы отправились в дальний путь. Упомяну ещё одну тему о путешествии аргонавтов. Моря Чёрное, Азовское, пролив севернее Кавказа, Каспийское. А затем Скифский океан, расположенный над Западно-Сибирской низменностью. Вспомните Золотую Бабу около Ямала. Грандиозный потоп выгнал наших предков с обжитых мест. Уходили по всем направлениям, но на Западе был Урал, на Востоке Енисей. Поэтому почти все ушли на юг. Вам не напоминает это Атлантиду? А Библейский потоп? Кстати, на рисунке Скифского океана обозначена Гиперборея, на севере Персии.
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23 час.
Юрий Ильинов
Добавлю. На своих сайтах выставлял древние карты. На одной из них были нарисованы столбы в Ростовской области. Геркулесовы?
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23 час.
Boleslav Buljanowskij
Аффтур, а что ты на досуге куришь? И не много ли ты куришь? Что такое 24 тысячи лет? Ни чего, что сейчас по русскому календарю идёт 7 533 лето ОСМЗХ ??? И это не самый древний календарь славян.
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22 час.
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