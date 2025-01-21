Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boleslav Buljanowskij
    Аффтур, а что ты на досуге куришь?  И не много ли ты куришь? Что такое 24 тысячи лет? Ни чего, что сейчас по русскому...Поиски прародины ...
  • Юрий Ильинов
    Добавлю. На своих сайтах выставлял древние карты. На одной из них были нарисованы столбы в Ростовской области. Геркул...Поиски прародины ...
  • Юрий Ильинов
    Продолжаю. Такие темы уже были на моих сайтах. В предыдущей теме я уже упоминал R около Байкала, иследования Мулдашев...Поиски прародины ...

Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу

Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу

Поиски прародины славян. Как R1a попала в Европу Самой распространенной у славян является Y-гаплогруппа R1a.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Продолжаю. Такие темы уже были на моих сайтах. В предыдущей теме я уже упоминал R около Байкала, иследования Мулдашева и Клёсова. Непонятно только почему древние русы отправились в дальний путь. Упомяну ещё одну тему о путешествии аргонавтов. Моря Чёрное, Азовское, пролив севернее Кавказа, Каспийское. А затем Скифский океан, расположенный над Западно-Сибирской низменностью. Вспомните Золотую Бабу около Ямала. Грандиозный потоп выгнал наших предков с обжитых мест. Уходили по всем направлениям, но на Западе был Урал, на Востоке Енисей. Поэтому почти все ушли на юг. Вам не напоминает это Атлантиду? А Библейский потоп? Кстати, на рисунке Скифского океана обозначена Гиперборея, на севере Персии.
Ответить
23 час.
Юрий Ильинов
Добавлю. На своих сайтах выставлял древние карты. На одной из них были нарисованы столбы в Ростовской области. Геркулесовы?
Ответить
23 час.
Boleslav Buljanowskij
Аффтур, а что ты на досуге куришь?  И не много ли ты куришь? Что такое 24 тысячи лет? Ни чего, что сейчас по русскому календарю идёт 7 533 лето ОСМЗХ ??? И это не самый древний календарь славян.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх