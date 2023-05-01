Многие думают, что все люди, проживающие в России, или имеющие российское гражданство, обязательно принадлежат к русской национальности, но в реальности это не так.
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