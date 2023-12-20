Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

Верховный суд американского штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, где должен определиться кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре 2024 года.
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