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Синоптик предсказал мокрый снег в Сибири в эти выходные

Синоптик предсказал мокрый снег в Сибири в эти выходные

В Новосибирске 10 октября ночью ожидается плюс 3–5 градусов, днем — плюс 4–6. Об этом «МК» сообщил синоптик Алексей Сафонов.

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