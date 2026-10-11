Burnham says Russian interference 'clearly' linked to 2016 Brexit vote

British Prime Minister Andy Burnham says it is "clear" Russia interfered with the 2016 referendum to leave the European Union, also known as Brexit.
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