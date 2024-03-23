Потапова без шансов уступила Коллинз во втором круге турнира в Майами

Анастасия Потапова в матче с Даниэль Коллинз сумела взять всего четыре гейма. В Майами завершился матч 1/32 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Анастасия Потапова встречалась с Даниэль Коллинз.