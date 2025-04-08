Страховщики сообщили о росте угонов автомобилей в России на 70%

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В России начали угонять автомобили намного чаще, чем годом ранее. Так, за первые три месяца 2025 года число угонов выросло на 70% в сравнении с аналогичным периодом, сообщили "Известиям" в Страховом доме ВСК.
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