В Караганде подвели итоги областного конкурса молодых акынов

В Караганде определили победителей областной мушайры среди молодых акынов «Күннен туған, Ғұннан туған – Мағжан!», посвящённой 130-летию казахского поэта и деятеля «Алаша» Магжана Жумабаева, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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